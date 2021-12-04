شاهد .. بكل وقاحة ؛؛حركة ميا خليفة الجريئة تفضحها وتكشف مناطق ممنوعه؛؛بإطلالة خادشة ؛؛ارتفع قميصها ولا ترتدي حمالة صدر!- بالصورة

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة ؛؛حركة ميا خليفة الجريئة تفضحها وتكشف مناطق ممنوعه؛؛بإطلالة خادشة ؛؛ارتفع قميصها ولا ترتدي حمالة صدر!- بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

على الرغم من اعتزالها الحياة الصاخبة والتمثيل في الافلام الاباحية، لا زالت ​ميا خليفة​ تلفت الانتباه والانظار، وكثيرون يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت ميا صورتين لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تتناول الفطور وتجلس بطريقة معينة، ورفعت يدها بطريقة عفوية،

فارتفع قميصها وبدا واضحاً للمتابعين انها لا ترتدي حمالة صدر تحته.وحصلت الصورة في أيام قليلة على حوالى المليوني اعجاب، وآلاف التعليقات من المعجبين.



يذكر أن ميا خليفة قد تبرعت بمبالغ مادية كثيرة لمساعدة بلدها الام لبنان، بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.

يعتذر () عن نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 92254272