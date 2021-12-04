شاهد .. كبرت وأصحبت قمر .. اتفرج أول صورة لابنة الفنانة (عبلة كامل) خطفت الأنظار بجمالها الفرعوني والمفاجأة في هوية والدها؟

انت الان تتابع خبر كبرت وأصحبت قمر .. اتفرج أول صورة لابنة الفنانة (عبلة كامل) خطفت الأنظار بجمالها الفرعوني والمفاجأة في هوية والدها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حكمة يتداولها الاباء نقلا عن الاجداد ويقال انه مثل شعبي شهير يقال فيه : “اللى ما يطلعش شبه ابوه يقولوا منين جابوه ومن شابه أباه فما ظلم”، مثلان نرددهم عندما نجد أن هناك شبه كبير جداً يجمع بين الأبن ووالده ويكونا لديهم نفس الملامح وكأنهم فولة وانقسمت نصفين.

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وهذا ما حدث عندما قامت صفحة تهتم بالأخبار الفنية والصور النادرة للفنانين، على موقع تبادل الصور انستجرام، بنشر صورة نادرة للسيدة فاطمة، ابنة الفنانة الكبيرة والقديرة عبلة كامل، والتي فجرت عن اسم والدها، الفنان الشهير، وكانت مفاجأة للجميع.

وأجمع الجمهور على وجود شبه كبير بين فاطمة ووالدها وعلقوا على الصورة بالأمثلة الشعبية التي ذكرناها بالأعلى، والمعظم أجمع أن صورة ابنة عبلة كامل تشبه الفنانات في عصر الستينات.

ووالد فاطمة هو الفنان الكبير أحمد كمال، الذي تزوج من الفنانة عبلة كامل في مطلع الثمانيات، وانجبا الفنانان ابنتيهما فاطنة وزينب، وعاشا الزوجان معاً حتى انفصلا عام 2000.

والفنان أحمد كمال من مواليد 22 أغسطس 1959 ويبلغ من العمر 61 سنة، وقدم عدد من الأعمال الفنية بجانب تدريبه على التمثيل، ومن هذه الأعمال: فيلم الشوق، اسماء، عصابة الدكتور عمر ، الكيت كات ومسلسل حارة اليهود.

أما عبلة كامل فتصغره بعام واحد، فهي من مواليد 17 سبتمبر 1960، وتبلغ من العمر 60 سنة، واسمها بالكامل عبلة كامل محمد عفيفي.

وكان أخر أعمالها مسلسل سلسال الدم الجزء الأخير ولم تقدم أي عمل بعدها خاصة بعد وفاة طليقها الذي تزوجته بعد أحمد كمال وهو محمود الجندي.

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