شاهد .. مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها القاتل والشبيه بجمال الفنانة مريام فارس .. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها القاتل والشبيه بجمال الفنانة مريام فارس .. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس.

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وتظهر «مها» بالصور بشعر مجعد طويل ، وبنحافة جسد تتشابه مع نحافة «ميريام».

يشار إلى أن مها عبد الله عملت منذ بداية مسيرتها بإذاعة «مكس إف إم» من خلال برنامج «نفسي أنحف»، والتحقت بعدها بأربعة سنوات بإذاعة «إم بي سي» لإنتاج وتقديم البرامج، وفي عام 2015 التحقت بقناة «العربية».

95864283