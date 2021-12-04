شاهد .. اخيراً انكشف السر .. سبب صادم وغير متوقع وراء رفض سعاد حسني العمل مع فريد الأطرش!. اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر اخيراً انكشف السر .. سبب صادم وغير متوقع وراء رفض سعاد حسني العمل مع فريد الأطرش!. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحف مصرية منها الدستور سر الذي وقف حائلا وراء اجتماع السندريلا وفريد الاطراش في فيلم واحد لما كان يتمتع به النجمان من شعبية وقاعدة جماهيرة كبيرة .

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أتيحت الفرصة لأن يجتمع الفنان فريد الأطرش مع الفنانة سعاد حسني في فيلم سينمائي "زمان يا حب"، لكن ظروف "السندريلا" كانت سببًا في ضياع الفرصة.

عندما أرادت مؤسسة السينما، الشركة المنتجة للفيلم، التعاقد مع الفنانة سعاد حسني لم تحدد إطارًا زمنيًا معينًا، مما اضطرها إلى الارتباط بأعمال فنية أخرى، وأصبح من الصعب عليها المشاركة في الفيلم.

حمّلت السندريلا مخرج فيلم "زمان يا حب"، عاطف سالم، رسالة إلى بطل الفيلم فريد الأطرش، أبلغته خلالها اعتذارها عن عدم التمثيل معه، وتأكيدها على خالص تمنياتها بالوقوف أمامه، حيث تُكن له كل الحب والتقدير.

لم يتعرض الفنان فريد الأطرش لرفض سعاد حسني فقط، بل اعتذرت الفنانة شادية أيضًا عن الدور، لأن مؤسسة السينما تعاقدت معها على المشاركة في فيلم "أضواء المدينة"، وبالتالي تم إسناد البطولة إلى الفنانة زبيدة ثروت.

يذكر أن فيلم "زمان يا حب" يدور حول حكاية "عبير" التي تسافر مع الفرقة الاستعراضية التي تعمل بها إلى بيروت لتقديم عروضها.

يقع خالها "خليل" المقيم في بيروت في ورطة، إذ يدّعي لعبير بأنه مليونير، ولكنه يعمل رئيسًا للخدم في قصر المطرب المشهور "مدحت"، يستغل سفره فيدعي أنه صاحب القصر.

وعندما يعود مدحت يتفهم الموقف، يشعر بالحب نحو عبير التي تبادله مشاعره، مما يثير غضب صديقته "ليلى" فتعترف لها بحقيقة خالها، يقرر مدحت الزواج من عبير، إلا أن خليل يذكره بفارق السن بينهما، فيعدل عن قراره.80367943