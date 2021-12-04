شاهد .. ظهور نادر لياسمين شقيقة كريم عبد العزيز الحقيقية تخطف الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له .. والمفاجأة الصادمة صلة قرابته بياسمين عبد العزيز! (الصور)

انت الان تتابع خبر ظهور نادر لياسمين شقيقة كريم عبد العزيز الحقيقية تخطف الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له .. والمفاجأة الصادمة صلة قرابته بياسمين عبد العزيز! (الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لشقيقة الفنان المصري، كريم عبد العزيز، الحقيقية "ياسمين".

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وويعد ظهورها الاول والذي كان في حفل زفافها على أحد رجال الأعمال المصريين، قبل عدة سنوات حيث يعد هذا الظهور هو الأول والأخير لها منذ ذلك الوقت.

الفنان كريم عبد العزيز له شقيقة واحدة اسمها ياسمين عبد العزيز، وبسبب اسم شقيقته ظهرت بعض الشائعات لفترة أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي شقيقته، ولكن نفى كريم هذه الشائعة، بينما ظهر مع شقيقته في حفل زفافها، والتي بدت قريبة الشبه به.

ويعد النجم كريم عبد العزيز، واحدًا من أبرز نجوم جيله فى السينما، حيث نشأ في أسرة فنية عام 1975، فوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، كما أن عمه المخرج عمر عبد العزيز، وذلك جعله يظهر في فيلم "المشبوه" مع النجم عادل إمام وذلك في طفولته حيث كان عمره لا يتعدى 6 سنوات.

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