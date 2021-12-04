شاهد .. للكبار فقط : صدمة في السعودية مودل آش: بجرأة الرجال كلهم يريدوني؛؛ بعد إطلالتها الصاخبة بدون ملابس على السرير وتثير الجمهور!

انت الان تتابع خبر للكبار فقط : صدمة في السعودية مودل آش: بجرأة الرجال كلهم يريدوني؛؛ بعد إطلالتها الصاخبة بدون ملابس على السرير وتثير الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فجرت الناشطة السعودية الشهيرة مودل آش، مواقع التواصل الاجتماعي، باحدث إطلالة، ظهرت فيها من على سرير وغرفة النوم.

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وبدت الناشطة وعارضة الأزياء ​السعودية​، مودل آش في الصور التي نشرتها عبر السويشال ميديا، تستعرض مؤخرتها، وهي مرة جالسة على سريرها، ومرة وسط غرفة النوم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الشابة السعودية، مستعرضة ومبرزة مفاتنها أمام المتابعين، بل اعتادت دائماً على القيام باستعراض جسدها من خلال صور ومقاطع فيديو، فمرة تكشف عن صدرها،

ومرة عن فخذها أو ساقيها، ومرة تظهر بملابس شفافة، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين، فينتقدها البعض منهم، ويتغزل ويتحرش بها البعض الآخر.



واطلقت مودل آش، في وقت سابق تحذير للمتزوجات، من مفاتنها المكشوفة والبارزة المثيرة، في الإطلالات التي تظهر فيه.

وقالت في مقطع فيديو: "كل رجل يتمنى يتزوجني، وأولهم المتزوجين ، كلهم بدهم ياخذوني فوق زوجاتهم، وش فيها الشرع حلل أربع".



ويرى العديد من المتابعين أن "آش" وجدت طريقها للشهرة، بمشاركة صور جريئة وتصريحات مثيرة للجدل، والتي كان منها أنه من المستحيل أن تقتنع بزوج واحد، وجاء بالتصريح تحديداً:

"أنا لو علي ما أتزوج واحد أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري.. يعني شيء حلو ان عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة".

وكانت مودل آش، تصدرت إهتمام المتابعين من جديد، بعد أن شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات، وجاء في الفيديو إجابة على غزل أحد الشبان "كل من يتمناك واولهم أنا"،

لترد بـ"أنا بوضح لكم يا فئة الحسودات والغيورات، كل رجال يتمنى أكون زوجته..كلهم يتمنون حتى المتزوج وده ياخذني على زوجته والشرع حلل أربعة...انتبهي لزوجك"..



وإعتبر بعض المتابعين أن القسم الأخير من التصريح "انتبهي لجوزك" كانت رسالة مبطنة إلى الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​، من بعد ما كانت مودل آش كشفت رسائل غزل من الممثل الكويتي شهاب جوهر، الذي تزوج مؤخراً من إلهام.



وما زاد الشكوك تداول فيديو لـ إلهام وشهاب، بعد أن كانت تهدد زوجها بطريقة مُضحكة، قائلة: "إجاك الموت يا تارك الصلاة".



بالعودة لـ آش وشهاب، فقد أطلت المودل على الجمهور وتحدثت في البداية عن ثنائي شغل الجمهور طوال الفترة الماضية، وتابعت أنه بالصدفة وأثناء تفقدها للرسائل وجدت رسالة منه.

وشاركت آش فيديو مع المتابعين خطوة بخطوة منذ لحظة فتح رسائل حسابها وصولاً لـ حساب شهاب الرسمي، الذي كان قد أرسل من خلاله رسالة إلى المودل السعودية، ومحتواها "منورة".

والشابة مودل آش، من أب وام سعوديان، تبرأت عائلتها منها منذ فترة، مما دفعها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها.



مودل Ash تُحذر المتزوجات منها:"كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع" 12126382