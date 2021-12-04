شاهد .. ابنة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق تخطف الأنظار بجمالها المبهر بصورة جديدة.. أجمل من أمها (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق تخطف الأنظار بجمالها المبهر بصورة جديدة.. أجمل من أمها (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت روتانا قزاز، ابنة الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​، صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وخطفت روتانا الانظار بجمالها. وكانت روتانا ترتدي ثياب كاجوال مع توب أسود وبنطال جينز وهي تمسك كلبها. نالت الصورة اعجاب الجمهور.

وفي وقت سابق كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أنها لا تحب زحمة المهرجانات والسجادة الحمراء، لذا هي لا تحضر هذه الفعاليات.

وأضافت أن منظمي المهرجانات يدعونها للحضور، لكنها تجد أن هذا الامر يتطلب منها مجهوداً كبيراً.

وتابعت:"الناس في منتهى الاحترام وبيعزموني... بس هي تركيبة شخصيات، وانا مش من الشخصيات اللي تلبسيها وتقولي لها امشي على الريد كاربت.

انا شخصية ما بتكلمش كتير... فمطلوب مني مجهود كبير... البس واحط مكياج، وامشي على الريد كاربت واتكلم مع الناس واعمل 50 انترفيو...انا ما بحبش الزحمة ولا الكلام الكتير ولا الاضاءة الكتير لأني عشت فيها حياتي".

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