شاهد .. أسرار صادمة ومشوقة.. لأول مرة الكشف عن الفنانة التي أوقعت ؛؛سعاد حسني؛؛في شباك صفوت الشريف .. لن تصدق من تكون ! | الاسم و الصورة

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة ومشوقة.. لأول مرة الكشف عن الفنانة التي أوقعت ؛؛سعاد حسني؛؛في شباك صفوت الشريف .. لن تصدق من تكون ! | الاسم و الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

طبقا لما اوردته مواقع اخبارية مصرية نقلا عن مصادر كثيرة خرجت لتؤكد وقوع ليلى حمدي تحت سيطرة صفوت الشريف الذي قام بتجنيدها من أجل مساعدته في الايقاع بالفنانات للعمل بجهاز المخابرات.

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الفنانة المصرية ليلى حمدي التي عرفت باسم “رفيعة هانم” لم تقدم في السينما سوى الأدوار الثانية خاصة في الأفلام الكوميدية لكن شهرتها نبعت من ميدان آخر كشفت عنه تسريبات ظهرت في السنوات الأخيرة لدور صفوت الشريف في عالم المخابرات.

اللواء عزمي جلال الدين أحد القيادات السابقة بجهاز المخابرات العامة نسبت إليه تصريحات قال فيها إن الشريف هو صاحب فكرة استغلال النساء في عمليات المخابرات وذلك عام 1963 بموافقة صلاح نصر رئيس الجهاز وقتها.



وأضاف أنه استغل الفنانة ليلى حمدي التي كان اسمها الكودي في العمليات “رفيعة هانم” بعد أن ح قام بتصويرها بصحبة أحد الرجال وبرغم أن ليلى حمدي لم تقع في العلاقة الكاملة إلا أن الصور التي التقطت لها تجعلها في وضع الممارسة.



وتابع أن صفوت الشريف استغل ليلى حمدي في الإيقاع بسعاد حسنى وبرلنتي عبد الحميد وشريفة ماهر مقابل راتب شهري وإفساح المجال لها للعمل في بعض الأفلام.



هذه المعلومات كشفت عنها أيضا أوراق تم تسريبها من القضية التي عرفت بانحراف جهاز المخابرات في أعقاب هزيمة يونيو عام 1967 وتم محاكمة كثير من القيادات بها.

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