شاهد .. كأنها حورية على الأرض؛؛ نجمة ذا فويس كيدز التي اذهلت القيصر كاظم الساهر ( لين الحايك)؛؛شاهدوا كيف أصبح شكلها وملامحها الجميلة والمثيرة بعد أن بلغت سن المراهقة وتخرجت من الثانوية.. صورة

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض؛؛ نجمة ذا فويس كيدز التي اذهلت القيصر كاظم الساهر ( لين الحايك)؛؛شاهدوا كيف أصبح شكلها وملامحها الجميلة والمثيرة بعد أن بلغت سن المراهقة وتخرجت من الثانوية.. صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

احتفلت نجمة ذا فويس كيدز في الموسم الأول،لين الحايك بتخرجها من المدرسة الثانوية وتستعد حالياً لدخول الجامعة.

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ونشرت الحايك، عبر صفحتها على موقع إنستجرام، سلسلة صور لها وهي ترتدي ثوب التخرج، وتلقت التهاني والتبريكات من المتابعين لكن البعض ذهب للحديث عن الاختلاف في ملامحها بعد أن أصبحت شابة،

عندما قارنوها بظهورها أثناء مشاركتها في برنامج المواهب عام 2016، عندما كانت طفلة.

كما وظهرت نجمة The Voice في إحدى الصور وهي ترتدي ثوب تخرج أسود بنهايات زيتية وقبعة سوداء، وفي صور أخرى، ارتدت فستان سهرة شيفون أزرق مع قبعة تخرج، وظهرت بإطلالة ملفتة، وبدا بأنها أحيت حفل التخرج من خلال غنائها على المسرح أمام زملائها وأصدقائها.



وأبدت لين الحايك سعادتها الغامرة بنجاحها في الثانوية، فتوجهت برسالة شكر إلى أساتذتها ومدرستها فكتبت: “بدي اشكر مدرستي ادارة واساتذة على تعبهم ومجهودهم لي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة.

ومبروك لكل الناجحين، وأكيد ما رح انسى كل الدعم يلّي تقدملي طول الوقت، قد ما اشكركم مش كافي! بحبكن من قلبي”.

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