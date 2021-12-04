شاهد .. رولا يموت تعدت حدود الجراءة وتكشف عن صدرها بالكامل في اقوى مشهد صارخ .. سوري بس في عضة معلمة عصدري

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 04:00 مساءً | (مايا)

عادت ​رولا يموت​ لإثارة الجدل من جديد، ونشرت صورة جديدة وجريئة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلالها عارية من الأعلى، اذ تخلت عن حمالة صدرها، واكتفت بوضع بعض الإكسسوارات.

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وطلب رولا ،من جمهورها محاولة معرفة مقاس حمالة صدرها بعد التركيز فى حجم صدرها .50363701