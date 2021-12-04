اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. رولا يموت تعدت حدود الجراءة وتكشف عن صدرها بالكامل في اقوى مشهد صارخ .. سوري بس في عضة معلمة عصدري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر رولا يموت تعدت حدود الجراءة وتكشف عن صدرها بالكامل في اقوى مشهد صارخ .. سوري بس في عضة معلمة عصدري والان مع التفاصيل

2c9237913c.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 04:00 مساءً | (مايا)

عادت ​رولا يموت​ لإثارة الجدل من جديد، ونشرت صورة جديدة وجريئة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلالها عارية من الأعلى، اذ تخلت عن حمالة صدرها، واكتفت بوضع بعض الإكسسوارات.

 50363701

وطلب رولا ،من جمهورها محاولة معرفة مقاس حمالة صدرها بعد التركيز فى حجم صدرها .50363701

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا