اتفرج – والد حسام حبيب يعلق على خبر طلاق ابنه و شيرين عبد الوهاب

شكرا لقرائتكم خبر عن والد حسام حبيب يعلق على خبر طلاق ابنه و شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، تفاصيل التي أعلنتها شيرين عبد الوهاب حول أسباب انفصالها عن زوجها مؤكدة عدم التراجع عن القرار.

وأكد والد حسام حبيب صحة بيان الطلاق ووقوع الانفصال بعد أن شكك البعض في الأمر، إلا أنه لم يعلق على البيان بأي كلمة بعد إعادة نشره له.

حيث أثار رد فعل والد حسام حبيب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التسجيل المسرب له منذ أشهر والذي هاجم فيه شيرين عبد الوهاب.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب عن أسباب الانفصال مؤكدة أن هذه التفاصيل تخصها وحدها ولا داع للخوض فيها.

وأكدت شيرين عبد الوهاب انفصالها بالفعل حيث جاء في البيان الرسمي: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وجاء في البيان: “تهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب”.

بينما أعلنت شيرين عبد الوهاب قرارها بفتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها، خاصة بعد أن ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية.

وأكدت شيرين عبد الوهاب على أنها ستركز على العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

يأتي ذلك بعد ما أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بخبر انفصال المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، وهو الخبر الذي كان مجرد تكهنات حتى أكدته شيرين بنفسها.

وقررت نضال الأحمدية نشر بعض أجزاء اعتبرت أنها هي الأهم والتي تخص الجمهور، من حديث شيرين عبد الوهاب المقتطع من تسجيل أصلي، لم تكشف عنه رئيس تحرير الجرس حتى الآن .