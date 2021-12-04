اتفرج – استدعاء النيابة العامة لمصطفى فهمي بسبب قضية من طليقته

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء النيابة العامة لمصطفى فهمي بسبب قضية من طليقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سببت أزمة طلاق الفنان مصطفى فهمي وزوجته السابقة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كشفت فاتن موسى عن فصل جديد من الأزمة بينها وبين مصطفى فهمي بتحرير محضر ضده بالترويع بعد أن وضع أفراد أمن على مدخل شقة الزوجية التي مازالت متواجدة فيها لحين الانتهاء من شهور العدة.

وأكدت فاتن موسى أن النيابة العامة قررت استدعاء مصطفى فهمي للمثول أمامها غداً الأحد لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه.

و قالت فاتن: “ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر”.

بينما كشفت إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، العديد من التفاصيل الجديدة بشأن طلاق موكلتها من الفنان المصري مصطفى فهمي، وكشفت سببًا خفيًا للانفصال.

وأشارت محامية فاتن موسى، عقب حوالي 24 ساعة، من إصدار المكتب القانوني الخاص بالفنان المصري، مصطفى فهمي، بياناً رسمياً للرد على طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وكشف فيه أسباب الانفصال، وتفاصيل جديدة صادمة، بعدما اتهمته الثانية في بيان لها، بسرقة متعلقاتها.

وقالت إيناس فوزي : ”الأمومة كانت أمنية فاتن موسى وطالبت بها أكثر من مرة، وهو ما يقابله مصطفى فهمي بأعذار مستمرة، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها.. ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها“.

و أوضحت أن إصرار موكلتها على الإنجاب بعد 6 سنوات من الزواج، دفع مصطفى فهمي إلى تطليقها أثناء تواجدهما في لبنان، وقالت إن موكلتها تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي محامية مصطفى فهمي في 27 أكتوبر الماضي، وألمحت لها بموضوع طلاقها وسألتها عن أغراضها وحقوقها.