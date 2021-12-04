اتفرج – سارة سلامة توضح حقيقة خضوعها للتجميل

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة توضح حقيقة خضوعها للتجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة سارة سلامة عن تفاصيل خضوعها لعملية تجميل بعد نشر صورة لها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بملامح مختلفة تماماً.

واكدت أن الصورة التي نشرتها لم تكن خضعت فيها لعملية تجميل مشيرة إلى أن الحديث عن خضوعها للتجميل مجرد إشاعات ولم يسبب لها هذا الأمر صدمة.

وقالت : “الصورة التي نشرتها ليس فيها أي تجميل أو تظهر أن شكلي مختلف، ولا أعلم سبب وسر هذا الهجوم علي، بالإضافة إلى أنني لست مصدومة أبداً، وأنا من أوّل ما ظهرت كفنانة هناك كلام وإشاعات تطلع من أول ما بدأ ظهوري.. للمرة الثانية أريد معرفة سبب هذا الهجوم؟”.

وأكدت سارة سلامة أنها لا تخشى الافصاح عن خضوعها لعملية التجميل في حالة حدوث هذا.

و أشارت : “أنا لو أجريت عملية تجميل سأظهر وأقول ولن أخاف من أي شيء.. لو في أي حاجة تضايقني في شكلي وأريد تغييرها سأفعل، لأنّي شخص صريح ولا يوجد ما لَدَيّ لأخاف منها”.

وأضافت أن والدها الفنان أحمد سلامة كان معارضاً لدخولها عالم التمثيل، موضحة أن المخرجين حصروها في أدوار الشر والإغراء مما دفعها لرفض كثير من الأعمال التي بدأت تُعرض عليها مؤخراً.

وأوضحت: “والدي نصحني في البداية ألا أدخل مجال التمثيل، ثم تم حصري في نوعية أدوار الشر والإغراء، وهذا رفضته كثيراً ولا أحب ذلك الحصر بل هدفي أن أكون مختلفة.. أنا ممكن أعمل أدوار إثارة مرتين أو ثلاثة ولكن كل أدواري إثارة فذلك دفعني لرفض العديد من الأعمال”.

وعبرت سارة سلامة عن أمنيتها تقديم دور مختلف وعدم حصرها في هذه الأدوار، مشيرة إلى أنها قررت الابتعاد عن السوشيال ميديا.

يذكر أن أثارت الممثلة المصرية ​سارة سلامة​ الجدل بأحدث إطلالاتها، إذ بدت مختلفة كثيراً وذلك بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها، بعدما نشرت سلامة صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها داخل سيارتها.