اتفرج – خلال فيديو… ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال فيديو… ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تمازح زوجها الفنان أحمد العوضي، في برومو الحلقة الذي عرضته قناة cbc حيث يحل الزوجين ضيوفاً مع الإعلامية مني الشاذلي في أول ظهور لهما معاً بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

و قالت “قعدت يقولي وحش الكون لحد ما كنت حسيب الكون كله”، وذلك تعليقاً على مرضها الشديد بعد مسلسل اللي ملهوش كبير.

حيث نشرت ياسمين عبد العزيز برومو الحلقة التي يظهر فيها زوجها معها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها بموقع “إنستقرام”، وتبدأه “الشاذلي” قائلة: “هي مغامرة.. مش حلقة”.

وتقول “ياسمين”: “أنا قلقانة من الحلقة دي أوي”. وحينما يحل العوضي ضيفا في الاستوديو، تقول له “ياسمين” مرحبة: “إيه يا أستاذ أحمد”، فيرد: “إيه يا بطل”، فتضيف: “يا أخويا قعدت تقولي وحش الكون وحش الكون لحد ما كنت هسيب الكون كله وأورح”.

وقالت ياسمين عبد العزيزفي برومو الحلقة حيث لأول مرة الزوجين معاً في برنامج واحد منذ زواجهما: “أنا خايفة الحلقة دي أوي، أنا ست فرفوشة اللي حصل حصل وممكن أقوم”، ليرد عليها الفنان أحمد العوضي قائلا: “أهو رجع وحش الكون”، فردت عليه ساخرة: “يا خويا قاعد تقولي وحش الكون وحش الكون، لحد ما كنت هسيب الكون كله وأروح”

وأضافت: “أحمد كان عاوز الناس تدعيلي، هو أنقذني، وده مش تمثيل، كل يوم كان نايم على الكنبة”، وذلك تعليقاً على قيامه بكتابة منشور بعد دخول ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

فيما رد أحمد العوضي، خلال برومو الحلقة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضها: “طول الوقت بنتخانق ليه نعمل في بعض كده، نص كلامها الناحية التانية ومش بشوفه”، وعن الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قال: “أنا كنت محطم، لما شريك حياتك تبقى أنت عاجز أنك تساعده، ممكن يبقى فيه تنشنة، أول مرة أتخيل إني أتحط في الموقف ده”.

يذكر أنه كان برومو الظهور الأول للفنانة ياسمين عبد العزيز، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صفحة برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقة جديدة لاستضافة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها وكانت ما بين الحياة والموت، حيث ظهرت ياسمين وهي تحكي عن أصعب موقف في حياتها وعن عدم تصديقها تخطي هذه المحنة والحديث عنها في برنامج.

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال البرومو الحلقة المفترض أن يظهر معها زوجها الفنان أحمد العوضي في الجزء الثاني: “كنت بموت وجاتني رسالة التربي بيجهز التربة.. وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي.. مش قادرة اصدق أني قاعدة في برنامج وأتكلم عن الموضوع ده.. 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة الاحترام وحب الناس”. وأعلنت الصفحة إذاعة الحلقة قريبا.

وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال البرومو عن اللحظات الصعبة في مرضها وعن استعدادها وشعورها للموت وقات: “شفت معدتي برة جسمي.. قولت خلاص أنا بموت حروح لربنا بقي.. بس كنت خايفة على أولادي وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ولادي”.