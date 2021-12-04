شاهد .. كأنها حورية من الجنة؛؛ ابنة الفنان القدير؛؛ وائل كفوري ؛؛تخطف الأنظاروتسحر الجمهور بظهورها الصارخ وجمالها الفريد .. لن تصدق هذا الجمال موجود على الأرض اتفرج مقدار الشبه بينهما! صورة

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنة؛؛ ابنة الفنان القدير؛؛ وائل كفوري ؛؛تخطف الأنظاروتسحر الجمهور بظهورها الصارخ وجمالها الفريد .. لن تصدق هذا الجمال موجود على الأرض اتفرج مقدار الشبه بينهما! صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت زوجة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، صورة لابنتهما في أوّل يوم دراسي لها، بعد انقطاع قصري طال القطاع التعليمي خلال الآونة الأخيرة.

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وظهرت الطفلة جالسة في صفها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وكتبت على الصورة "عدنا إلى المدرسة".

والجدير بالذكر، أن بشارة كانت قد توعدت سابقاً لكل من يحاول التعرض لعائلتها، أو العبث بحكاية زواجها السابق وكل الامور التي تتعلق بها وحدها، لأن في هذا الاطار قدسية معينة لا يعرفها هواة التنكيل بسيرة الآخرين،

وشددت على ضرورة الابتعاد عن حياتها الخاصة السابقة والحالية لانها معنية أساسية بالدفاع عن خصوصياتها بعد أن انتهى زمن الصمت.



وقد تفاعل المتابعون مع الصورة وأعربوا عن اعجابهم بابنة وائل كفوري الصغيرة، كما بدا واضحاً الشبه بينها وبين والدها.

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