شاهد .. ؛؛تطلع تغني وهي ليست في كامل وعيها؛؛ لن تصدق هجوم الإعلامية المصرية لميس الحديدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب كان هذا السبب الصادم (تفاصيل سرية)

انت الان تتابع خبر ؛؛تطلع تغني وهي ليست في كامل وعيها؛؛ لن تصدق هجوم الإعلامية المصرية لميس الحديدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب كان هذا السبب الصادم (تفاصيل سرية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أصبحت الفنانة شيرين عبد الوهاب الحديث الأبرز للسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي وذلك بعد انفصالها المفاجئ من زوجها حسام حبيب.

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وفي ظل هذا الاهتمام ، أعاد ناشطون تصريحا سابقا صادما من المذيعة لميس الحديدي هاجمت فين الفنانة شيرين عبدالوهاب

وتحدثت لميس الحديدي عن مقطع الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه النجمة شيرين عبدالوهاب، وهي تصف نهر النيل بأنه يصيب بالبلهارسيا.



في البداية قرأت لميس الحديدي نص اعتذار شيرين عبدالوهاب، لكنها علقت على إحدى الفقرات التي قالت فيها شيرين إنها لا تتذكر قولها هذا الكلام، وذلك خلال برنامجها "هنا العاصمة".

ثم وجهت لميس الحديدي تلميحاً بأن شيرين تصعد على المسرح وهي ليست في كامل وعيها، وهو ما فسره بعض رواد مواقع التواصل، بأنها تقصد أن شيرين عبد الوهاب قد تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات وهي تغني، وبالتالي تتفوه دائماً بكلمات غير مقبولة.



وأثارت التعليقات جدلا حينها في السوشيال ميديا، وقال أحدهم: بصراحة لميس فقدت كل اللباقة في هذا الكلام.. كلامها واضح وكأنها بتقول إن شيرين بتسكر لما تطلع تغني! ده كلام ينفع يتقال؟!!11537406