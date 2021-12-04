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شاهد .. بإطلالة خادشة للحياء .. ( ديمي روز ) بأجرأ جلسة تصوير في الكرة الارضية والجمهور يفقد صوابة !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 07:00 مساءً | (مايا)

نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة جريئة ومميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

 

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.79403190

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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