شاهد .. بإطلالة خادشة للحياء .. ( ديمي روز ) بأجرأ جلسة تصوير في الكرة الارضية والجمهور يفقد صوابة !

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انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة للحياء .. ( ديمي روز ) بأجرأ جلسة تصوير في الكرة الارضية والجمهور يفقد صوابة ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 07:00 مساءً | (مايا)
نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
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وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة جريئة ومميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.
ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.79403190