شاهد .. كيوم ولدتها امها : رهف القنون؛؛ بإطلالة نووية مثيرة اثارت جدلا كبير وكشفت عن كل مفاتنها! صور

انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها امها : رهف القنون؛؛ بإطلالة نووية مثيرة اثارت جدلا كبير وكشفت عن كل مفاتنها! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

71963457�اركت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ الجمهور مقاطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

صدمت فيها المتابعين حيث إرتدت overall ضيقاً جداً على الجسم وبلون البيج، كما فصل بشكل كبير تفاصيل جسدها، وظن المتابعون للوهلة الأولى أنها لا ترتدي شيئاً.

تدرك تماماً أن كل حركة تقوم بها تصبح سيرة على كل لسان وحديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ولذلك فهي تطل بين الحين والاخر بصور مثيرة.

يعتذر () عن نشر هذه الصور احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 71963457