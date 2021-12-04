شاهد .. لأول مرة منذ رحيل والديها.. اتفرج أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم.. والمفاجأة بالملابس التي أرتدتها

انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ رحيل والديها.. اتفرج أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم.. والمفاجأة بالملابس التي أرتدتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أول ظهور لها منذ رحيل والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز قبل نحو 7 أشهر.

وظهرت دنيا رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، أثناء رحلة سفاري بمحافظة الفيوم، مبدية إعجابها الشديد بسحر الواحة الخلابة والمحميات الطبيعية.84007704

نشرت دنيا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورة لها من الفيوم مع مجموعة من صديقاتها، صحبتها بتعليق: “مصرنا الحبيبة.. يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم”.

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