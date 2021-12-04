شاهد .. النفسية سواد.. الفنانة شيرين ترد بالثقيل على حسام حبيب بعد إنفصالها منه وتوجه له صفعة قوية غير متوقعة

انت الان تتابع خبر النفسية سواد.. الفنانة شيرين ترد بالثقيل على حسام حبيب بعد إنفصالها منه وتوجه له صفعة قوية غير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجئت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها الساعات الماضية، حيث أطلقت أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “كلها غيرانة” عبر موقع يوتيوب.

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فيما اعتبره البعض أنه رد ورسالة منها على أنباء طلاقها من الفنان حسام حبيب، التي أعلنتها الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الايام الماضية.

وتبدأ كلمات الأغنية بهذا المقطع:

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله

وفي وقت سابق، تجاهلت شيرين، تلك الأنباء، وقامت بنشر رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الجمهور تدعوهم إلى حفلها الغنائي المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت شيرين: ” موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني”، مع وضعها صورة للبوستر الدعائي الخاص بالحفل المقام يوم 10 ديسمبر المقبل.

نضال الأحمدية: بيموتها

وفجرت الإعلامية نضال الاحمدية، مفاجآت جديدة عن أزمة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمطرب حسام حبيب ، وذلك في فيديو نشرته عبر حسابها على “انستجرام”.

وقالت نضال : “أنا مسؤولة عن كلامي، والأيام ستثبت صحته وأن الطلاق وقع بين شيرين وحسام حبيب أمس، وقد يكون تم الانتهاء من أوراق الطلاق”، موضحة أنها لا تملك وثيقة حاليًا لكنها إعلامية ومعروفة بصدقها.

وتابعت الأحمدية في الفيديو :” شيرين اتظلمت، وبحكي هيك من قهرتي عليها، كيف استسلمت لهذه العائلة التي تآمرت عليها بالكامل!”.

وأعلنت الاحمدية خلال الفيديو، أنه تم تسريب أغنية جديدة لشيرين، تحكي فيها عن الخيانة والابتعاد، مشيرة إلى أنها رسالة منها إلى حسام حبيب.

وتوقفت نضال الأحمدية عند مقطع تقول فيها شيرين عبد الوهاب: أنا لوحدي كتير أحسن ما أعيش ما حد موتني، وقالت الإعلامية: “لاحظوا بتقول أنها عايشة مع حد بيموتها، حسام كان بيموتها.”21334089