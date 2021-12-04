شاهد .. اتفرج .. والدة بطل مسلسل المؤسس عثمان في أول ظهور لها تشعل مواقع التواصل بجمالها الفريد ..اتفرج مقدار الشبة مع والدته.

انت الان تتابع خبر اتفرج .. والدة بطل مسلسل المؤسس عثمان في أول ظهور لها تشعل مواقع التواصل بجمالها الفريد ..اتفرج مقدار الشبة مع والدته. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت والدة بوراك أوزجيفيت مع ابنها في السيارة، عبر صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محجبة لكن الشبه بينهما لفت أنظار الجمهور.

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وانتشرت صورة والدة بطل مسلسل المؤسس عثمان بوراك أوزجيفيت المحجبة في أول ظهور لها حيث فاجأت الجمهور بجمالها والشبه بينهما.

ملامح بوراك ووالدته تقريباً متشابهة ومن الواضح أنه أخذ جماله منها حيث بدى نسخة عنها بالابتسامة والجمال.

بوراك أوزجفيت معروف في الوطن العربي بشخصية بالي بيك، وهي الشخصية التي قام بها في مسلسل حريم السلطان، والتي عرف بها على مستوى الوطن العربي، ليخرج بعدها بشخصية عثمان بن ارطغرل في مسلسل المؤسس عثمان، الذي أثر في قلوب الملايين من معجبيه.

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