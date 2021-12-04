شاهد .. تم الكشف عن كواليس الفيلم الممنوع من العرض بسبب مشاهده الصارخة الذي كاد يقضي على [معالي زايد] وتعرضت للسجن ولماذا قام زوجها بحلق شعرها!

انت الان تتابع خبر تم الكشف عن كواليس الفيلم الممنوع من العرض بسبب مشاهده الصارخة الذي كاد يقضي على [معالي زايد] وتعرضت للسجن ولماذا قام زوجها بحلق شعرها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعد الفنانة معالي زايد من الفنانات اللواتي لمعت نجوميتهن في التسعينات وحققت شهرة واسعة ونجاح كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

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ورغم الشهرة التي حققتها النجمة معالي زايد، إلى أنها وقعت بفخ فيلم دمر مسيرتها الفنية، وكاد أن يقضي على حياتها الأسرية، وحالتها النفسية.



وتسبب الفيلم المشؤوم بأزمة حادة بين معالي زايد وزوجها الذي قام بحلق شعرها عنوة، وجعل منها شخصًا مرفوضًا في المجتمع إلى درجة أنها واجهت حكمًا بالحبس.



وقبل أن نتعرف على حكاية ذلك الفيلم، دعونا نتعرف أولاً على الفنانة القديرة معالي زايد.



من هي معالي زايد؟

هي معالي صاغ عبد الله المنياوي، الشهيرة باسم معالي زايد، عمل والدها صاغ في الجيش، أي رائد، فسجل اسمها باسم معالي صاغ عبد الله. ولدت في نوفمبر عام 1953 وتخرجت في كلية الفنون الجميلة، وكانت نشأتها داخل عائلة فنية مليئة بالمواهب.



بدأيتها الفنية

أول مشاركاتها الفنية كان فيلمًا بعنوان وضاع العمر يا ولدي، من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وإخراج القدير رأفت الميهي. توالت بعدها الأدوار الناجحة للفنانة معالي زايد، ومن أهمها فيلم الشقة من حق الزوجة وفيلم البيضة والحجر.



زواجها

تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين: الأولى كانت من مهندس ولم تستمر الزيجة سوى ثلاث سنوات فقط، أما الزيجة الثانية والأكثر جدلًا فقد كانت من طبيب تعرفت عليه أثناء الخضوع لأحد العمليات الجراحية.



الفيلم الذي هدد حياة "معالي زايد":

بالرغم من تقديم معالي زايد للكثير من المشاهد الجريئة والساخنة خلال مشوارها الفني، فإن فيلم أبو الدهب كان الأكثر إثارة للمتاعب في حياتها. الفيلم كان من بطولتها مع ممدوح وافي وممدوح عبد العليم.



أزمة زوجها مع فيلم "أبو الدهب"

بدأت الأزمة الأولى عندما دخل زوج معالي زايد الطبيب إلى موقع التصوير أثناء تصوير الفيلم ليجد معالي زايد في أحضان ممدوح وافي مما دفعه إلى مشاجرة عنيفة معها عندما عادا إلى البيت،

وقد أدت تلك المشاجرة إلى قيام الزوج بحلق شعر معالي زايد عنوة مما منعها من استكمال التصوير، ويقال أن ذلك قد أجل تصوير الفيلم لستة أشهر حتى نما شعرها مرة أخرى، وعندما تأخر نمو الشعر استعانت الفنانة بباروكة شعر مستعار.



توالي أزمات فيلم "أبو الدهب" التي وصلت إلى السجن.



في عام 1996، قدمت مجموعة من البلاغات الرسمية ضد معالي زايد وممدوح وافي، فقد تجاوز مفتش الرقابة -بخطأ إداري- رئيس هيئة الرقابة علي أبو شادي وتقدم بالبلاغات للنيابة العامة،

وكنوع من أنواع البلاغات الكيدية، وضع عنوانين بشكل خاطئ لكلا الفنانين مما منع إخطار القضية من الوصول إليهما، فحكم على معالي زايد وممدوح وافي غيابيًا بالسجن لمدة عام مع الغرامة.



تنصل منها كل من المنتج والمخرج، مما صدمها في الجميع، واستمرت محاطة بتلك الفضيحة حتى عام 1997 عندما قضت المحكمة ببراءتها وغرمت المنتج 5000 جنيه و3 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ،

لكن معالي زايد لم تتجاوز الأزمة بسهولة، حيث تبرأت منها شقيقتها وتبرأ منها زوجها بسببها.59583762