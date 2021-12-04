شاهد .. احزنها وخانها مع ليلى علوي وأجرت ربط رحم.. الفنانة سمية الألفي تكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها مع الراحل فاروق الفيشاوي وحقيقة ذهابها لمحلل شرعي (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر احزنها وخانها مع ليلى علوي وأجرت ربط رحم.. الفنانة سمية الألفي تكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها مع الراحل فاروق الفيشاوي وحقيقة ذهابها لمحلل شرعي (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تظهر الفنانة سمية الألفي على مدار السنوات الماضية على وسائل الأعلام، ولكن بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني تصدرت مؤشر البحث جوجل،

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و فى السطور التالية نكشف أبرز ما قالته سمية الألفي عن زوجها الراحل فاروق الفيشاوي وغيرها من الأسرار.



1- ليلى علوى :

وتحدث الفنانة سمية الألفي عن تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في الطلاق الأول من الراحل فاروق الفيشاوي.



وتابعت سمية الألفي، :"لقيته كاتب جواب لليلى علوي، ودا كان أول سبب طلاق، لأنه كان فيه مشاعر، وقصة حب مع ليلى علوي".

2- محلل :

وخلال اللقاء نفت الفنانة سمية الألفي، ما تردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.



وتابعت الفنانة سمية الألفي، أن هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما.

وأضافت سمية الألفي، بعد الطلاق التالت، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت وأطلقت، قولتله أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجع له.



3- اجهاض:

وكشفت سمية الألفي عن تفاصيل إجهاض ١٢ طفلا، في بداية حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أسمتهم باسم أحمد الفيشاوي.

وتابعت سمية الألفي، أنه :"أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة، وصلاح جاهزين له فضل بعد ربنا أن أحمد يعيش واخدني لدكتور قريبة ، ونمت تسعة أشهر إلى أنجبت".



وقالت الفنانة سمية الألفي، إن :"عملت عملية تعرف باسم ربط الرحم، ونمت تسعة أشهر، وخلفت أحمد وعمر بعد كده".

4- جمال عبد الحميد:

وأشارت الفنانة سمية الألفي إلى سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد، مؤكدة أنه كانت له شخصية جذابة ورائعة.

وختمت الفنانة سمية الألفي: "سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد؛ هو شجاعته، لأن في الوقت ده، كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي، حتى بعد انفصالنا".59253144