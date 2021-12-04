شاهد .. اغراء ساخن .. لحظة سقوط حمالة صدر الفنانة (انجي خوري) امام مجموعة من الرجال وانكشاف المستور والمفاجأة في ردة فعلها ؟

انت الان تتابع خبر اغراء ساخن .. لحظة سقوط حمالة صدر الفنانة (انجي خوري) امام مجموعة من الرجال وانكشاف المستور والمفاجأة في ردة فعلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما نشرته مواقع اخبارية عربية ما زالت نجمة مواقع التواصل إنجي خوري تثير الجدل بإطلالاتها وظهورها الجريء والمستفز أحيانا حسب رأي متابعيها، حيث تحرص على نشر آخر صورها وإطلالاتها عبر حساباتها في مواقع التواصل.

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ونشرت انجي خوري صورة لها عبر الانستغرام من أربيل العراق وهي تجلس في مكان عام، مرتدية تنورة سوداء قصيرة جدا كشفت بها عن فخذيها، وبروتيل باللون الزهر، وظهرت وكأن حمالة صدرها تسقط بشكل متعمد لتكشف عن مفاتنها بطريقة مبالغ فيها.

ولاقت صورتها تفاعل المتابعين الذين أمطروها بالتعليقات الخادشة، بالاضافة الى الانتقادات ومطالبتها بالإحتشام وعد استعراض جسدها بهذه الطريقة.

وكانت قد نشرت انجي خوري الكثير من الصور عبر الانستغرام صور لها وهي مرتدية تنورة قصيرة باللون البني وبروتيل أسود كشف ت بها عن مفاتنها بطريقة أثارت الجدل.77511735