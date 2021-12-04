شاهد .. بأقوى اطلالة على وجه الارض؛؛ ملكة الجمال؛؛ ميرا طفيلي؛؛ تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الصاروخية المثيرة التي سحرت الجمهور!

انت الان تتابع خبر بأقوى اطلالة على وجه الارض؛؛ ملكة الجمال؛؛ ميرا طفيلي؛؛ تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الصاروخية المثيرة التي سحرت الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان ​ميرا طفيلي​ المتابعين مجموعة صور لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بتميزها.

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وظهرت ميرا وهي ترتدي مايوه باللون الأزرق القاتم، وكشفت عن لياقتها، وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصور وجمال ميرا.



وكانت قد شاركت ميرا طفيلي الجمهور صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص، خطفت فيها أنظار الجمهور بإطلالتها المثيرة.



وارتدت ميرا فستاناً باللون الزهري ضيق جداً أبرز جمال قوامها ورشاقتها، كما ظهرت وهي تعتني بجمالها فشعرها كان ملفوفاً وتضع الماكياج، وتركت على الصورة تعليق قالت فيه: "جميلة باللون الزهري".67171735