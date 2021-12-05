شاهد .. كأنها ملاك من الجنة؛؛ ابنة نانسي عجرم (ليا) .. شاهدوا أول ظهور لها بعد ما كبرت وأصبحت نسخة من أمها بملامحها الطفوليه وعيناها الجميلتين( صورة )

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنة؛؛ ابنة نانسي عجرم (ليا) .. شاهدوا أول ظهور لها بعد ما كبرت وأصبحت نسخة من أمها بملامحها الطفوليه وعيناها الجميلتين( صورة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت ميلا في الصورة بملامح مختلفة خصوصاً وإنها بدأت في سن المراهقة، كونها اتمت في شهر مايو/آيار الماضي ١٢ عاماً.

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ميلا تشبه نانسي كثيراً، وتبدو نسخة مصغرة عنها، تمتلك كثير من ملامحها وكذلك لديها الكثير من صفاتها أيضاً.

كثيرا ما نسمع العديد من الأمثال الشعبية التي تشير إلى الشبه الكبير بين البنت وأمها، كالمثل الشعبي الشهير” البنت لأمها” ولكن هل صحيح أن البنت تشبه أمها في كثير من الأمور، وما رأي العلم في ذلك؟.

البنت لأمها حقيقة علمية

أثبت العلماء والخبراء أن التشابه بين الأم والإبنة لا يقف على الشكل أو الطباع فقط، بل يمتد ليشمل الحالة النفسية للأم أيضا، فقد تتأثر البنت بالمشاكل النفسية التي تحدث لأمها.

قد تقوم الفتاة في كثير من الحالات بتصرفات مماثلة لتصرفات الأم، وقد ينتبه لها المحيطين بها، لتثبت حقيقة علمية وهي أن لون الشعر أو العيون أو الطول، لم تعد الصفات الوحيدة التي ترثها الابنة من أمها.

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