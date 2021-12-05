شاهد .. اتفرج: فنانة مصرية شهيرة جدا؛؛ تبكي بصوت عالي وصراخها يضج المكان بعدما تحول تصوير اقوى مشهد اعتداء إلى حقيقة؛؛ لن تصدق من هي!

انت الان تتابع خبر اتفرج: فنانة مصرية شهيرة جدا؛؛ تبكي بصوت عالي وصراخها يضج المكان بعدما تحول تصوير اقوى مشهد اعتداء إلى حقيقة؛؛ لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حصلت على لقب بطلة أفلام المقاولات مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها

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موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .



ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .



من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ،

وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف الذي كاد يتحول إلى حقيقة .

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