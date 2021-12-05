شاهد .. لن تصدق ان الجمال هذا موجود على الأرض؛؛ صورة عفوية لابنة الفنانة( أحلام الشامسي) مع والدتها بجمالها الجذاب وملامحها الجميلة! اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق ان الجمال هذا موجود على الأرض؛؛ صورة عفوية لابنة الفنانة( أحلام الشامسي) مع والدتها بجمالها الجذاب وملامحها الجميلة! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية لابنة الفنانة أحلام الشامسي، لولوة من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

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وجذبت الشابة الصغيرة الأنظار بملامحها التي تغيرت بشكل كبير بعدما كبرت، ورغم اعتمادها على الفيلتر الخاص بالتطبيق

إلا أنها تحولت الى تراند بين محبي والدتها الذين لاحظوا تغيّر كبير في ملامحها التي زادت حسناً وجمالاً.



ونالت الصورة اعجاب الالاف منهم، وتغزلوا بجمالها، وانقسمت التعليقات بين من لاحظ شبهاً كبيرا مع والدتها، وان ارجع الشبه الى والدها.



كانت النجمة الاماراتية تحرص على إبقاء صورة ابنتيها بعيدتين عن مواقع السوشيال ميديا والإعلام، الا انها قامت قبل فترة على انشاء صفحة لابنتها لولوة ودعمتها عبر صفحتها على انستغرام.

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