شاهد .. اتفرج : تفاصيل مأساوية حزينة ؛؛ الفاشينيستا الحسناء (بدور البراهيم) تبكي بحرقة وتطلب من الجمهور الدعاء لها.. ما القصة!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : تفاصيل مأساوية حزينة ؛؛ الفاشينيستا الحسناء (بدور البراهيم) تبكي بحرقة وتطلب من الجمهور الدعاء لها.. ما القصة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع السوشل ميديا مقطع فيديو للفاشينيستا السعودية بدور البراهيم وهي تبكي بحرقة.

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وتتحدث عن الحالة النفسية السيئة التي مرت بها بعد عملية النحت التي أجرتها مؤخراً.



ظهرت البراهيم في الفيديو وهي تجيب على سؤال أحد المتابعات حول أنها توجه نفسها بطرق تختلف عن شخصيتها التي اعتادوا عليها، قالت المتابعة في تعليقها:

”بكل صراحة انت بديتي تتجهين لأشياء بعيدة عنك من بعد عملية الجسم. وتصورين بوضعيات غريبة منك تبرز أشياء من جسمك مدري وش أقول لكن الوضع غريب مره“.

لترد البراهيم قائلة:“ فعلا غريب مني عارفة ليش اسوي كذا، خلص بدور وحدة ثانية من بكرا وعد، مشاهداتي من زمان قوية مستغربة اني اوصل للمرحلة ذي والمستوى هذا راح اوقفه“.



ووعدت متابعيها: ”رح اوقف المهزلة هذه أما الحين ارتحت يوم تكلمت وبكيت وصارحتكم لانكم تعرفوني أنا صريحة معكم ما اخبي عليكم

شي وافتخر اني طلعت على العام وقلت اني غلطت ورح أصلح غلطتي عشان ربنا وخاطري وخاطر أهلي إللي عارفة انهم تعبانين بسببي“.

وطلبت من الجمهور الدعاء لها حتى تعود لشخصيتها السابقة، ولارتداء الحجاب، والالتزام به عن قناعة.77221689