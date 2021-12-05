شاهد .. على نهج رهف القنون ؛؛عارضة الازياء |مودل جيجي| بإطلالة خادشة تكشف عن صدرها.. وتقوم بهذه الحركة المعيبة!

انت الان تتابع خبر على نهج رهف القنون ؛؛عارضة الازياء |مودل جيجي| بإطلالة خادشة تكشف عن صدرها.. وتقوم بهذه الحركة المعيبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​مودل جيجي​ أو ​باربي نجد​، صورة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

34256223



وكشفت جيجي عن صدرها من دون حمالة صدر، وهي ترفع إصبعها الوسطى، بحركة إعتبرها المتابعون معيبة.



وأحدثت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين.

الجدير بالذكر أن جيجي كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجدها في سريرها، وهي تقوم بحركات مغرية.



وظهرت نجد وهي ترتدي "بيبي دول"، أثار الجدل بين متابعيها، حيث بدت مثيرة جداً.34256223