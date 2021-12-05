شاهد .. كُشف كل شي .. زوجة ليونيل ميسي تفجر الإنترنت بالمايوه الخادش الذي ابرز مفاتنها بشكل صارخ والجمهور يعلق: فاضحة. | اتفرج

انت الان تتابع خبر كُشف كل شي .. زوجة ليونيل ميسي تفجر الإنترنت بالمايوه الخادش الذي ابرز مفاتنها بشكل صارخ والجمهور يعلق: فاضحة. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للأرجنتينية أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم ليونيل ميسي، تظهر بها بالبكيني على البحر، وتكشف عن مناطقها الحساسة ومفاتنها بوضوح، ما عبر البعض عن استيائهم لهذا الظهور الجريئ معتبرين انها فضيحة كبيرة بحق اسطورة كرة القدم ميسي.

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بينما سخر البرشلونيون، وعشاق ميسي من تداول صور زوجته ووصفها بالفضيحة، وخاصة ان الصور المتداولة التقطها ميسي لزوجته أثناء قضاء عطلتهما في أحد المصايف، بل والتقط بعض الصور برفقتها، ونشرها عبر حسابه في انستغرام، مؤكدين ان النجوم العالميين لا يعتبروا مثل هذه الاطلالات لزوجاتهم فضيحة، وذلك نظرا لعاداتهم وإسلوب حياتهم.

أنتونيلا روكوزو شابة أرجنتينية تبلغ من العمر 32 عاما، من منطقة روزاريو مسقط رأس ليونيل، درست طب الأسنان بجامعة في الأرجنتين، ثم انتقلت إلى برشلونة للانضمام إلى زوجها ميسي، وأطلقت خطها الخاص من الأحذية مع صوفيا بالبي، زوجة لويس سواريز، وواصلت أنتونيلا البقاء خارج دائرة الضوء، بالرغم ان لها 4 ملايين متابع على إنستغرام.

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