شاهد .. في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية.. ياسمين عبد العزيز تفجر ضجة إعلامية وسط ذهول الجميع! ..اتفرج

انت الان تتابع خبر في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية.. ياسمين عبد العزيز تفجر ضجة إعلامية وسط ذهول الجميع! ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز فيديو لها على حائط صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وأظهرت ياسمين نفسها بالفيديو وهي تتحضر بكامل أناقتها لإطلالة إعلامية وإلى جاورها مصفف الشعر.

ولقي فيديو ياسمين رواجا واسعا وتعليقات داعمة لها بشكل كبير.

وعرضت ياسمين سابقا لقطات من كواليس برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي التي سوف تستضيفها للحديث عن تفاصيل رحلتها العلاجية، ومحنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وأوضحت عبدالعزيز أنها، لم تصدق أنها مازالت على قيد الحياة، وظهرت إعلامياً للجمهور مجدداً، للحديث عن أزمتها الصحية، معلقة: "في 3 حاجات مش ممكن نشتريها بالفلوس: الصحة، وحب الناس، والاحترام".

وعادت النجمة المصرية ياسمين قبل شهرين إلى بلادها، لأجل إجراء علاج والذي قالت في تصريحها أنه كان ناجحا حيث خاضت هذا العلاج في أحد مستشفيات العاصمة السويسرية في جنيف، وذلك جرَّاء تعرّضها لخطأ طبي سابقا أثناء إجراءها عملية جراحية "نسائية" في أحد مستشفيات مصر.

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