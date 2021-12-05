شاهد .. مفاجأة فنية مدوية تكشف لأول مرة بعد سنوات من رحيله بطاقة رشدي أباظة الشخصية تكشف عن ديانته وإسمه الحقيقي! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية مدوية تكشف لأول مرة بعد سنوات من رحيله بطاقة رشدي أباظة الشخصية تكشف عن ديانته وإسمه الحقيقي! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة يظهر بها البطاقة الشخصية لدنجوان السينما المصرية، وأحد أبرز نجومها فى العصر الذهبي والزمن الجميل، وهو الوسيم رشدي أباظة، والذي كان نموذج مثالي لفتي أحلام العديد من الفتيات.

18062613

وكشفت الصورة عن عددًا من المعلومات النادرة التي تخص حياة الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي لايعلم الكثير من المحبيين له أي شئ عنها، والتي تضمنت اسمه كامًلا وهو رشدى سعيد حسن بغدادى أباظة، وكذلك تاريخ مولده الذي كان فى 3 أغسطس سنة 1926، مسلم الديانة، أما عن وظيفته فهى سينمائى.

وكان محل إقامته فى ذلك التوقيت هو 20 شارع بهجت بحي الزمالك، وتحتوي البطاقة على خانة خاصة لنوع فصيلة الدم، وكانت فصيلة دم أباظة A, ومع مرور السنوات تم حذف خانة الفصيلة من البطاقة الشخصية.

ودخل رشدي أباظة العمل الفني عن طريق الصدفة، لم يكن بمخططاته أن يصبح ممثلًا فى يوم من الأيام، إلى أن قدم فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بعد مقابلته لأحد المخرجين ، ليكون فيلم المليونيرة الصغيرة بوابة دخوله السينما المصرية كأول عمل يقدمه أباظة فى مشواره الفني.

18062613