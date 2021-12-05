شاهد .. اتفرج :على خطى ياسمين صبري؛؛النجمة هيا مرعشلي بإطلالة تضج انوثة تتحول الى نسخة من ياسمين صبري وتسحر الجمهور؛؛ تقليد مقصود أم صدفة!

انت الان تتابع خبر اتفرج :على خطى ياسمين صبري؛؛النجمة هيا مرعشلي بإطلالة تضج انوثة تتحول الى نسخة من ياسمين صبري وتسحر الجمهور؛؛ تقليد مقصود أم صدفة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة ​هيا مرعشلي​ صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بحسب المعلقين،

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وكأنها تشبه الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الى حد كبير وذلك من خلال طريقة التقاطها الصورة، والزاوية التي ظهرت فيها.



وأشار العديد من المعلقين إلى أن هناك شبهاً واضحاً بينهما من خلال هذه الصور، وتساءل البعض ان كان هذا الامر مقصوداً، أم ان الموضوع مجرد صدفة،

خصوصاً ان هيا ليست من الممثلات اللواتي يعتمدن على تقليد الأخريات من اجل الحصول على الإهتمام من الصحافة والاعلام.

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