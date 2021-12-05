شاهد .. أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إنفصالها عن حسام حبيب.. اتفرج

انت الان تتابع خبر أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إنفصالها عن حسام حبيب.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، وتم التعليق عليها أنها برفقة فريق عمل أغنيتها الجديدة "​كلها غيرانة​" التي أصدرتها مؤخرا.

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كلها غيرانة من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي، وحققت نجاحاً بارزا على "يوتيوب"، إذ تخطت عدد المشاهدات الـ 4 مليون.

وتزامن طرح الأعنية بعد إنتشار خبر طلاقها من الفنان المصري ​حسام حبيب​، لتعلن ببيان وتوضح أن الإنفصال وقع بهدوء تام.

وتعد الصورة التي إنتشرت الظهور الأول لـ شيرين بعد إنفصالها عن حبيب.

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