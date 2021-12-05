شاهد .. شاهدوا : هذا الطفل الجميل بعد مرور زمن طويل؛؛ أصبح اليوم فنان وسيم وشهير تزوج 15 مرة.. لن تصدق من يكون!

انت الان تتابع خبر شاهدوا : هذا الطفل الجميل بعد مرور زمن طويل؛؛ أصبح اليوم فنان وسيم وشهير تزوج 15 مرة.. لن تصدق من يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة سوسن بدر وهي حاملة طفلاً صغيراً .

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واتضح أن الطفل الذي في الصورة هو الفنان أحمد فلوكس، الذي طالما يصف سوسن بدر أنها أمه الروحية .

وفي وقت سابق، فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس، جمهوره بالإعلان عن عدد زيجاته السابقة، وهو الرقم الذي صدم البعض مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تبلغ عدد زيجات أحمد فلوكس لهذا الرقم.



وقال أحمد فلوكس في تصريحات صحفية، إنه تزوج مرات عديدة، كاشفاً أن عدد زيجاته بلغ الـ 15 زيجة، وهو رقم ضخم، أكد فلوكس أنه حقيقياً، وليس ادعاءً أو مبالغة منه.

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