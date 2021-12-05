شاهد .. أشهر واجراء نجمة مصرية تميزت بأدوار الإغراء نهايتها مأساوية في سن مبكرة .. اتفرج من تكون ؟

انت الان تتابع خبر أشهر واجراء نجمة مصرية تميزت بأدوار الإغراء نهايتها مأساوية في سن مبكرة .. اتفرج من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية نادية الكيلاني من الفنانات اللاتي لم يمهلهن القدر لاستكمال مسيرتهن الفنية حيث ماتت وهي لم تكمل عامها الأربعين بعد مسيرة قصيرة في عالم السينما والتليفزيون خلفت ورائها عشرات الأعمال.

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اشتهرت نادية الكيلاني في سينما السبعينات التي غلب عليها طابع الأفلام التي تحوي مشاهد جريئة لذلك صنفت الكيلاني كنجمة إغراء ولعل من أشهر أدوارها في هذا الاتجاه دورها في فيلم “شلة الانس” مع الفنان الراحل نور الشريف.

شاركت أيضا نادية الكيلاني في مجموعة من الأفلام التي غلب عليها الطابع التراجيدي كما في فيلم الفرن حيث قدمت شخصية امرأة فقيرة زوجة عامل مريض تقع في قبضة صاحب الفرن التي يعمل بها زوجها فيعتدي عليها مقابل دفع تكاليف علاج زوجها.

ولدت الفنانة نادية الكيلاني يوم 18 يونيو عام 1946 حصلت على ليسانس الآداب قسم إجتماع عام 1968، وعملت في بداية حياتها في المسرح القومي وشاركت فى العديد من المسرحيات منها ملك الهيبيين، لتنتقل بعدها للعمل بالسينما والتلفزيون.

من أبرز أعمالها أفلام نحن لا نزرع الشوك، شلة الأنس، ليال، الفرن، درب الفنانين، حب فوق السحاب، سيقان في الوحل، وشاركت في مسلسلات منها “لا يا ابنتي العزيزة.. وقد وافتها المنية يوم 5 أغسطس عام 1986 إثر معاناة مع سرطان الثدي.

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