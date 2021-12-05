شاهد .. كأنها اجمل امرأة على الكرة الارضية؛؛ ديلان دينيز ؛؛ نجمة مسلسل (الحفرة ) تفقد عقلها تماماً بظهورها بأقوى اطلالة صاروخية اخجلت الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها اجمل امرأة على الكرة الارضية؛؛ ديلان دينيز ؛؛ نجمة مسلسل (الحفرة ) تفقد عقلها تماماً بظهورها بأقوى اطلالة صاروخية اخجلت الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

انفصل حبيب الممثلة التركية ديلان عنها بسبب القبلات الجريئة في مسلسل الحفرة​ وبحسب احدى الصحف التركية .

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فإنّ بطلة مسلسل" الحفرة"، الممثلة ​ديلان تشيشك دنيز​ قد انفصل عنها حبيبها اوكان جان بعد علاقة استمرت لسنتين.

وكشفت الصحف بأن سبب الانفصال يعود الى القبلات التي جمعت بين ديلان واراس بولوت ابنتماي الذي يقوم بدور حبيبها في المسلسل.

وبعد الانتقادات التي طالت الممثلة التركية بسبب كثرة مشاهد القبل في مسلسها صرحت انه لاداعي للمبالغة وانها مشاهد عادية وموجودة في السيناريو ويجب ان تؤديها.

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