شاهد .. بكل وقاحة : حبيبة رهف القنون بإطلالة خادشة تظهر منطقة عفتها وهي بدون ملابس مما اثارت جدلاً واسعاً بين الجمهور- بالصورة

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة : حبيبة رهف القنون بإطلالة خادشة تظهر منطقة عفتها وهي بدون ملابس مما اثارت جدلاً واسعاً بين الجمهور- بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قلة هم من يعرفون حبيبة الناشطة السعودية ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي ​رهف القنون​، ​مارسيلا زويا​،

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خاصة وأن الأخيرة قامت بعرض صفحة حبيبتها للعلن في خطوة منها لدفعها نحو الأمام بين الجمهور.



إلا أن المفاجئة كانت بأن مارسيلا تخطت حدود الجرأة، خاصة في المواضيع الإباحية، فقد عمدت إلى نشر صورتها عارية تماماً،

عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، واكتفت بوضع بعض الملصقات على جسدها لتغطية الأماكن الحساسة

دون أن تلتفت إلى أن منطقة عفتها ما زال بارزاً.

متابعو القنون، إنهالوا بالتعليقات المسيئة لصديقتها مشيرين إلى أنهم لا تمثل المجتمع الذين يتنتمون إليه.

يعتذر() عن نشر هذه الصوره احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 20808841