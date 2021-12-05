شاهد .. الفنان الشهير؛؛ جلال الشرقاوي ؛؛يفضح خيانة الهام شاهين ويكشف المستور على الهواء ! بالفيديو

انت الان تتابع خبر الفنان الشهير؛؛ جلال الشرقاوي ؛؛يفضح خيانة الهام شاهين ويكشف المستور على الهواء ! بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قال المخرج جلال الشرقاوي إن الفنانة إلهام شاهين كانت تعمل معه في إحدى المسرحيات بعد تخرجها بعام واحد.

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وتابع : أنا من أول يوم قولتلهم غرفة الكواليس الخاصة بالفنان بمثابة غرفة النوم، ولن يكون مسموح باستضافة أحد بداخلها على الإطلاق.

وأكد على أن الاتفاق كان منذ البداية؛ إلا أنه فوجيء بعد ذلك بأن إلهام شاهين كسرت هذه القواعد.

وأضاف: كانت كل يوم تستقبل راجل شكل في أوضتها، كل يوم عندها رجالة في غرفة الكواليس التي كان بمثابة غرفة نومة .

ولفت إلى أنه لم يتعامل معها بقلة ذوق على الإطلاق لأنه رجل يفهم في الذوق، وحاول التحدث معها باحترام.

وتابع: المفروض هي ست ولو عايزة تستقبل حد قولتلها تعالي استقبليه في مكتبي واعتبريه الصالون لكنها رفضت.

واستكمل قصته: وفي يوم كان عندها زميلها أشرف زكي ودخلت سلمت عليهم وقولتله بكل ذوق معلش عايز اشرب معاك شاي برا إلا أنها أنفعلت وثارت بقوة ضده.

وقال : هي مثارتش بسبب أشرف، لأنه كان شاب ملوش في الطور ولا الطحين وغلبان فعلا، لكنها ثارت عشان الضيف اللي كان قبل أشرف ، ولم يذكر اسمه.

ويذكر أن واقعة أشرف زكي كانت واقعة شهيرة، حيث قام جلال الشرقاوي بصفع إلهام شاهين بالقلم على وجهها بعد أن تطاولت عليه؛ حيث قالت في لقاء تلفزيوني مؤخرًا مع وفاء الكيلاني أنها قالت كلمة سخيفة وقام بضربها في حينها وقال لها إنها قليلة الأدب.

ومن جانبها ردت إلهام شاهين على هذا الهجوم اللاذع في حينها مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

وقالت إلهام بسخرية : أولًا اتحفظ على أنه ذوق جدًا وذوقه واضح لما قال الجنازة جارة والميت كلب الصراحة.

وأضافت: أولا مش غرفة نومي على الإطلاق في فرق، أنا مبروحش أنام فيها،أنا كنت بشوف شغلي ومن حقي استقبل ضيوفي فيها.

وأوضحت : ليه معتبرهاش غرفة مكتبي بدل غرفة نومي، والكلام اللي بيقوله ده ميصحش، وفعلا كنت كل يوم بستقبل حد سيناريست أو مخرج أو منتج كلها جايين في شغل.

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