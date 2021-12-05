اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. اتفرج: إبنة يوسف شعبان تدخل عالم التمثيل بقوة وللمرة الأولى تخطف الانظار وتسحر الجمهور بجمالها الجذاب .. لن تصدقوا ان هذا الجمال موجود على الأرض!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر اتفرج: إبنة يوسف شعبان تدخل عالم التمثيل بقوة وللمرة الأولى تخطف الانظار وتسحر الجمهور بجمالها الجذاب .. لن تصدقوا ان هذا الجمال موجود على الأرض! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت  زينب شعبان  إبنة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان عن خوضها لتجربة التمثيل للمرة الأولى وذلك بمشاركتها في مسلسل كويتي يحمل إسم  ديوانية الحب.

 30701768

 

وأشارت إبنة يوسف شعبان في تصريحات صحفية إلى أن قرارها بدخول عالم التمثيل جاء في الوقت المناسب وأنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب عملها كإعلامية 

 

 


وأضافت زينب التي تقيم في دولة الكويت حول طبيعة دورها في المسلسل فقالت أنها تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها مشيرة إلى أنه دور بسيط ولكنه محوري .

 


وتابعت : ” أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا ” .

30701768

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا