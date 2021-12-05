اتفرج – تطورات جديدة في قضية رشوان توفيق وابنته

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في قضية رشوان توفيق وابنته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الجلسة الأولى للدعوى المقامة من ابنة رشوان توفيق ضده مفاجأة بعد أن قدم محامي الأخير دعوى فرعية ضد آية رشوان توفيق بتهمة الاستيلاء على مبلغ يقرب من المليون جنيه كان بمثابة وديعة ينفق من عائدها الفنان في شيخوخته وتؤول إليها بعد وفاته.

وخلال الجلسة طلب محاميرشوان توفيق التقدم بالدعوى الفرعية وقبلت المحكمة الطلب وأعلنت تأجيل الجلسة إلى 25 ديسمبر.

وأوضح المحامي أنه طالب بضم خصوم جدد في القضية هم زوج آية ونجلها وكذلك البنك الذي أودع الفنان رشوان توفيق فيه الأموال، وهو ما وافقت عليه المحكمة وسمحت لهم بسداد رسوم الدعوى الفرعية.

ووجه المحامي مباردة جديدة موجها مبادرة صلح إلى ابنة الفنان رشوان توفيق، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى، قائلا: “ابوكى مستنيكي”.

محامي رشوان توفيق يوضح حقيقة النزاع القانوني معه

تحدث د. مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب مساء الإثنين الماضي حول النزاع القانوني الدائر بين الفنان رشوان توفيق وابنته، وهو اعتراض ابنة رشوان توفيق على قسمة أمواله بما لا يرضي شرع الله.

قائلًا : ” أن ابنته آية لم ترتضِ تلك القسمة وبدأت اتخاذ إجراءات بنكية غير منضبطة وخانت الإقرارات التي وقعت عليها والتوكيلات المعمولة ورفعت 3 دعاوى على والدها، قائلًا إن الدعاوى مرتبطة بإلغاء توكيلين وطلب ببطلان عقد القسمة “، حيث أشر أن أيه تريد رفع دعوى قضائية من أجل بحقها كامل في ميراث والدها.

حيث قال ردًا على كلام حفيد الفنان رشوان توفيق حول التوكيل العام بالبيع قائلًا : ” نص على أنواع معينة من التصرفات ويعد في هذا الأمر توكيل خاص للبيع، وما قام به رشوان توفيق صحيح بقوة القانون ولا يحق للابنة آية إقامة دعوى البطلان أو إلغاء الوكالة “.

جدير بالذكر أنرشوان توفيق كان كشف أنه يعيش حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المقامة بينه وبين ابنته بعد أن كشف خلال برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي أنه قرر أن يترك الأمر للقضاء العاجل مؤكداً أنه قام بتوزيع أمواله على أولاده أثناء حياته، معلقاً: “أن أقابل الله من غير أى شىء، وأعطيت كل ما أملك فى حياتى اولادى وزوجتى”