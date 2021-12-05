شاهد .. اتفرج شبيهة مي عز الدين الهندية.. نسخة طبق الأصل عنها. (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج شبيهة مي عز الدين الهندية.. نسخة طبق الأصل عنها. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية ​مي عز الدين​ مع نسختها الاصلية، والتي هي فتاة هندية تشبهها وكأنها نسخة طبق الاصل عنها.

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ولكن مع فارق بينهما، وهو أنّ النجمة المصرية مي عز الدين أكبر من الشابة الهندية بـ 20 سنة.

هذه الفتاة الهندية والتي تدعى اديتي، تشبه مي عز الدين الى درجة كبيرة تجعل من الصعب التفريق بينهما لولا عامل السن.

يذكر ان مي عز الدين غابت في الفترة الماضية عن تقديم الاعمال على الرغم من انها كانت تصور وتحضر اعمالا عديدة.

96361702