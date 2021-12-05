شاهد .. تعرف على وصية معالي زايد الأخيرة لشقيقتها وهي على فراش الموت.. وصية تقشعر لها الابدان وابكت الملايين..!

انت الان تتابع خبر تعرف على وصية معالي زايد الأخيرة لشقيقتها وهي على فراش الموت.. وصية تقشعر لها الابدان وابكت الملايين..! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - معالي زايد في الأيام الأخيرة كانت على جهاز تنفس صناعي تعرضت معالي زايد لوعكة صحية شديدة، تطلب الأمر نقلها إلى المستشفى، وبالفعل، نُقلت بمساعدة صديقتها الفنانة هالة صدقي، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، ولكنها كانت ترغب في عدم معرفة أحد بمرضها، ​باعتبارها فترة وستمضي، لتعود بعدها من أجل ممارسة عملها بشكل طبيعي، غير أنها كانت الفترة الأخيرة في حياتها.

82126935

معالي زايد تخبر هالة صدقي بأنها لا تريد أن يعرف أحد بمرضها حاولت معالي زايد أن تقول لهالة صدقي أنها لا تريد أحد أن يعرف شئ على حالتها الصحية، وعندما ساء الأمر كتبت لها على ورق تلك الكلمات، لكن لم تستمر معاناة معالي زايد مع المرض طويلاً، حيث فارقت الحياة بعد أقل من شهر على دخولها غرفة العناية المركزة، بمستشفى السلام الدولي، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكانت تعتمد معالي زايد في حياتها بعدما ابتعدت عن الوسط الفني، على «المزرعة»، التي كانت مصدر رزقها حسبما أكدت هالة صدقي التي تسكن إلى جوارها، حيث كانت تقوم الفنانة الراحلة بتربية الماشية، ولكنها في الفترة الأخيرة شعرت برغبة في بيع المزرعة.

وصية معالي زايد وبعد وفاتها نفذت شقيقة معالي زايد وصيتها عام 2016، وافتتحت معرضا يضم جميع لوحات الفنانة الراحلة بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وظهر في المعرض جميع الصور والرسومات ومجموعهم نحو 22 لوحة وضعتها معالي زايد قبل وفاتها بمتحف محمود مختار82126935