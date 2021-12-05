شاهد .. بالأزرق المثير هاندا ارتشيل تفجر الإنترنت بجلسة تصوير خادشة أظهرت تفاصيل جسدها بكل وضوح !!

انت الان تتابع خبر بالأزرق المثير هاندا ارتشيل تفجر الإنترنت بجلسة تصوير خادشة أظهرت تفاصيل جسدها بكل وضوح !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الأسابيع القليلة الماضية ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الممثلة التركية هاندا أرتشيل أثناء احتفالها بعيد ميلاد أحد أصدقائها في "توركبوكو" الواقعة في مدينة بودروم" التركية.

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وبهذه المناسبة، ارتدت هاندا أرتشيل ثياب مثيرة حيث تألقت بـ"توب" أحمر عاري وقبل بملابس زرقاء على على الحبر يكشف نصف صدرها فيما غطت جانب من جسدها وكشفت الجانب الآخر بطريقة جريئة.

كما كشفت الفنانة التركية عن سُرّتها من بين أشرطة رفيعة تغطي جزء بسيط من جسدها، وأكملت إطلالتها بارتداء "هوت شورت" من الدينم "الجينز".

وأما من ناحية الشعر، رفعت هاندا أرتشيل شعرها بتسريحة ذيل الحصان، ولم تنسَ أن تتزيّن ببعض المجوهرات مثل أقراط الأذن والسلاسل لتكمل إطلالتها المختلفة والجريئة.

وكانت هاندا أرتشيل قد ذهبت الى مدينة "بودروم"، في الجنوب الغربي من تركيا، لقضاء إجازتها بعد انتهاء تصوير مسلسلها "أنت اطرق بابي" الى جانب النجم كرم بورسين.

وخلال إجازتها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لـ هاندا وهي ترتدي "البكيني" أثناء تواجدها على الشاطئ، حيث ارتدت مايوه من قطعتين باللون الأخضر الفستقي.

بدأت علاقة الثنائي هاندا أرتشيل وكرم بورسين كأصدقاء أثناء تصوير مسلسل "أنت أطرق بابي" بشخصيتي "إيدا" و"ساركان"، ومع الأيام تحولت قصة المسلسل الى حقيقة وأعلن الثنائي عن ارتباطهما عاطفيًا بعد فترة وجيزة.

وخلال تصوير المسلسل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاشاعات حول وجود علاقة غرامية بين هادا وكرم تم نفيها أكثر من مرة، وبعد أسابيع فاجئ الثنائي جمهورهما بالإعلان عن ارتباطهما معًا أثناء قضائهما إجازة معًا في جزر المالديف بعد إنتهاء تصوير الموسم الأول من "أنت اطرق بابي". 88602905