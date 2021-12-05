شاهد .. عشق شقيقة زوجته الصغيرة بجنون بعد مشهد ؛؛القبلة؛؛ معها وبهذه الطريقة تصرفت الفنانة بوسي..تعرف على أسرار حياة نور الشريف!

انت الان تتابع خبر عشق شقيقة زوجته الصغيرة بجنون بعد مشهد ؛؛القبلة؛؛ معها وبهذه الطريقة تصرفت الفنانة بوسي..تعرف على أسرار حياة نور الشريف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نور الشريف وبوسي واحد من أشهر الثنائيات العائلية الذي شهدته السينما المصرية، وقدما معا أدوارا عديدة، وشهدت السينما قصة عشقهما كما عاشاها في الحياة.

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وشقت نورا أخت الفنانة بوسي طريقها في الفن، وكان لهذا التجمع العائلي بعض الشائعات، ووجه لنور اتهام بأنه جامل زوجته وأختها وساعدهما في مجال الفن،

وهو ما نفاه نور، قائلا: «ليس اتهاما أن أساعد زوجتي وشقيقتها بل شرف لا أدعيه ولم تحدث».

علاقة مع زوج شقيقتها

ما لا يعلمه الجمهور هو أن الفنانة نورا كان يحبها الفنان نور الشريف وكان يريد الزواج منها، حيث أنها عملت مع في الكثير من الأفلام منها فيلم العار حيث أنها كانت زوجتة ضمن أحداث العمل،

ولكن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على علاقتهم ومنعت زواجهم من بعضهم البعض، وكان السبب في تلك العوامل التي منعت تلك الزيجة هي الفنانة بوسي.



أفلام جمعتهما معاً

تحتل نورا المرتبة الثالثة في قائمة الفنانات الأكثر عملًا مع الفنان الراحل نور الشريف، بعد الفنانة ميرفت أمين وزوجته بوسي، وتضمنت الأفلام ما يلي:

العار

شخصية "روقة" أشهر الشخصيات التي قدمتها نورا خلال مسيرتها الفنية، وهو الدور الذي قدمته في فيلم العار.



ظهرت نورا في الفيلم بشخصية "بنت البلد" التي تتصف بالجدعنة وتحب زوجها، "كمال" نور الشريف، بشكل يجعلها تعمل كل ما في وسعها لإرضائه رغم علمها بتجارته في المخدرات وتساعده حتى تكون إحدى ضحايا هذه التجارة.



الفيلم بطولة حسين فهمي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وأمينة رزق وإلهام شاهين، إخراج علي عبد الخالق وتأليف محمود أبو زيد وانتاج 1982.



جري الوحوش

اشتركت نورا مع نور الشريف في الفيلم ولكن لم تكن زوجته هذه المرة، ولكنها جسدت ذات الشخصية تقريبًا "بنت البلد" التي تعيش مع زوجها في حارة شعبية.



العمل بطولة ذات الثلاثي في فيلم العار عبد العزيز وفهمي والشريف بالإضافة إلى حسين الشربيني وهدى رمزي، ومن إخراج على عبد الخالق وتأليف محمود أبو زيد، وانتاج عام 1987.



الغيرة القاتلة

هو أول أفلام فارس الواقعية عاطف الطيب، والذي اختار فيه نور الشريف بطلًا له، ثم وقع الاختيار على نورا لتجسيد دور البطولة أمامه، والفيلم إنتاج عام 1982، وشارك في الفيلم يحى الفخراني وسعاد نصر، وجسدت نورا شخصية الزوجة الخائنة.

أجراس الخطر

شاركت نورا بشخصية الزوجة المثالية التي تساعد زوجها نور الشريف في فيلم أجراس الخطر عام 1986، وشارك في الفيلم حاتم ذو الفقار وسعيد صالح وأحمد راتب وعبد العزيز مخيون، ومن إخراج محمد عبد العزيز.



ضربة شمس

كما وقفت نورا أمام كاميرا عاطف الطيب، نالت فرصة الوقوف أمام كاميرا المخرج محمد خان في فيلم ضربة شمس، بمشاركة نور الشريف البطولة عام 1980.



وجسدت كعادتها دور الفتاة البسيطة، تقف بجوار حبيبها الذي يعمل مصور صحفي، وتساعده في كشف حقيقة العصابة التي توصل حبيبها لبعض المعلومات عنها،

ًًشارك في الفيلم ليلى فوزي ونجوى إبراهيم ومجدي وهبة وتوفيق الدقن ومصطفى متولي.40607086