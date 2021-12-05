شاهد .. نجمة الاغراء (هيفاء وهبي) توافق على الزواج من أمير سعودي دفع لها مهراً خيالياً لا يخطر على بال .

انت الان تتابع خبر نجمة الاغراء (هيفاء وهبي) توافق على الزواج من أمير سعودي دفع لها مهراً خيالياً لا يخطر على بال . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت مصادر فنية أن أمير سعودي تقدم لخطبة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، وعرض عليها الزواج أثناء لقاء عابر جمعه بها قبل شهرين في العاصمة المصرية القاهرة.

12686442

وأضاف المصدر أن أمير سعودي شاب يدعى "سعود" كان يقيم في نفس الفندق الذي تقيم فيه الفنانة هيفاء وهبي، وقابلها أكثر من مرة في استراحة ومطعم الفندق، وصارحها في احد اللقاءات أنه يرغب بالتقدم لخطبها والزوج.

وأوضح المصدر أن هيفاء وهبي لم ترد عليه في ذات الوقت، وظنت أن الأمر مجرد مزحه، لكنه كرر طلبه بعد ذلك من خلال الهاتف بعد أن أخذ رقمها من إدارة الفندق.

وبحسب المصدر فقد وافقت هيفا وهبي قبل أسبوعين على الزواج من الأمير "سعود"، بعد أن قدم لها مهراً بلغ 180 الف دولار، واتفق معها على بقية التفاصيل الخاصة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الزواج خلال الأيام القادمة.

وتخوض الفنانة هيفا وهبي صراع قضائي منذ منتصف العام الماضي مع مدير أعمالها السابق "محمد وزيري"، الذي تتهمه بالاستيلاء على أموالها التي قالت في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده، أنه استولى عليها أثناء عمله مديراً لأعمالها.12686442