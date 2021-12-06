شاهد .. رقم خيالي الفنان الكوميدي الكبير أشرف عبدالباقي نجم |مسرح مصر |تعرف على حجم ثروته كم تبلغ بعد الكشف عنها ! ( لن تصدق )

انت الان تتابع خبر رقم خيالي الفنان الكوميدي الكبير أشرف عبدالباقي نجم |مسرح مصر |تعرف على حجم ثروته كم تبلغ بعد الكشف عنها ! ( لن تصدق ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يتباهى معظم النجوم بثرواتهم وممتلكاتهم، ويحاولون الظهور بأفضل هيئة في المناسبات العامة، إلا أن البعض منهم يحرص على التزام التواضع وعدم لفت الأنظار إليهم

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حتى أن الجمهور غالبا ما يضعهم في قائمة فقراء المهنة وذلك على الرغم من أن ثرواتهم تقدر بالملايين بينهم الفنان الكوميدي المتالق اشرف عبدالباقي .

الفنان أشرف عبد الباقي بطل مسلسل راجل و ست ستات ، استطاع أن يسكن قلوب الجماهير، ويشعرهم بأنه واحدا منهم وأنه يشعر بـأزماتهم، إلى جانب كونه واحد من الفنانين الذين لا يتعمدون التباهي بممتلكاتهم وملابسهم،

وذلك على الرغم من أن ثروته تتعدى الـ?? مليون جنيه، والتي تحصل عليها من عمله في الفن ومن شركته المتخصصة في تجارة أعمال الخشب والنجارة63843490