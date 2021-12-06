شاهد .. فاجعة هزت الوسط الفني المصري ؛؛ وفاة نجم مسلسل و صدم الجمهور .. لن تصدق من هو!

انت الان تتابع خبر فاجعة هزت الوسط الفني المصري ؛؛ وفاة نجم مسلسل و صدم الجمهور .. لن تصدق من هو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يعتبر مسلسل الحاج متولي و لن أعيش في جلباب أبي من اشهر المسلسلات على التلفزيون وعلى مرة الاجيال يعتبر المسلسل رقم 1، وأكثر الأعمال الدرامية نجاحاً على مدار السنين.

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وقد توفي محرم قبل أشهر، بعد صراعٍ مع المرض، ولقي نبأ وفاته حينها صدمة كبرى في الوسط الفني ولدى الجمهور.

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها السيناريست مصطفى محرم: ”لن أعيش في جلباب أبي“ للراحل الفنان نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد رياض وياسر جلال.



و“عائلة الحاج متولي“ الذي شارك في بطولته كل من نور الشريف وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومونيا ونورهان ومصطفى شعبان ورانيا يوسف.31352180