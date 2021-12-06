شاهد .. اتفرج صورة مؤلمة نادرة جداً لـ الممثل رشدي أباظة في مراحل حياته الأخيرة.. لن تصدق كيف تغير شكله بسبب المرض ومن هي التي بجانبة صورة ستصدمك!؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للممثل المصري الراحل رشدي أباظة، تعود إلى المراحل الأخيرة من حياته.

48115685



وبدا فيها إلى جانب زوجته الأخيرة إبنة عمه نبيلة أباظة، وقد لاحظ المتابعون أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله بسبب المرض.

48115685